  4. Miete, Standort, Besonderheiten: Zwölf neue Wohnungen: Magdeburgs erstes Holzhaus bald bezugsfertig

In Magdeburg entsteht das erste Mehrfamilienhaus komplett aus Holz. Wo das Projekt gebaut wird, warum nur der Naturrohstoff genutzt wird und wann es fertig sein soll.

Von Stefan Harter 21.11.2025, 06:20
Der Rohbau für Magdeburgs erstes Mehrfamilienhaus aus Holz steht bereits.
Der Rohbau für Magdeburgs erstes Mehrfamilienhaus aus Holz steht bereits. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Wände, Treppen, Decken - in Magdeburgs neuestem Mehrfamilienhaus ist alles aus Holz. Nur die Leitungen und Fenster werden nicht aus dem Naturrohstoff hergestellt. Der Rohbau steht bereits, der Innenausbau läuft.