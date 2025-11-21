Kreativität trifft Gemütlichkeit Töpfern, Backen, Geschichten: Café in Magdeburg lädt zu besonderen Winterkursen ein
Im Café „Apfel mit Sti(e)l“ wird es bald kreativ: Unter festlichem Motto starten neue Kurse für alle, die Lust auf gemeinsames Gestalten haben. Welche Termine anstehen und wie man dabei sein kann
21.11.2025, 06:30
Magdeburg. - Das Café „Apfel mit Sti(e)l“ in Magdeburg-Pechau ist längst mehr als ein Ort für Kaffee und Kuchen. Während in den Sommermonaten die Terrasse zum Verweilen einlädt, wird es in der kalten Jahreszeit besonders gemütlich: Mit kreativen Workshops, die Lust auf Handwerk und Geselligkeit machen.