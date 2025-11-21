Im Café „Apfel mit Sti(e)l“ wird es bald kreativ: Unter festlichem Motto starten neue Kurse für alle, die Lust auf gemeinsames Gestalten haben. Welche Termine anstehen und wie man dabei sein kann

Ein Eindruck aus dem vergangenen Weihnachtsprogramm des Cafés in Magdeburg-Pechau.

Magdeburg. - Das Café „Apfel mit Sti(e)l“ in Magdeburg-Pechau ist längst mehr als ein Ort für Kaffee und Kuchen. Während in den Sommermonaten die Terrasse zum Verweilen einlädt, wird es in der kalten Jahreszeit besonders gemütlich: Mit kreativen Workshops, die Lust auf Handwerk und Geselligkeit machen.