Bernburger K+S-Steinsalzwerk und Gutachter stellen besorgten Einwohnern von Rathmannsdorf Mess-Ergebnisse von Spreng-Erschütterungen vor.

Vor Ort – in „nächster Nähe“ zu Rathmannsdorf – konnten die Besucher auch Bohrvorbereitungen für die nächste Sprengung verfolgen.

Bernburg/Rathmannsdorf. - Wenn das Haus vibriert, machen sich die Bewohner Sorgen. Auch wenn sie wissen, woher die Erschütterungen kommen. Stichwort Bergbaufolgen in der Nachbarschaft wie einst in Staßfurt, aktuell in Ilberstedt. In Rathmannsdorf konnte das die Betriebsleitung vom Bernburger K+S-Werk erfahren, als sie 2024 das Vorhaben „Nienburger Mulde“ für den weiteren Abbau vorstellte. Weit eher als eine Öffentlichkeitsbeteiligung gesetzlich nötig wäre, wie die sie damals schon betonten.