Problem in Jeggeleben Ersatz für abgebrannte Halle: Aber wie sieht es mit Löschwasser aus?
Ein Großbrand auf dem Areal eines Jeggelebener Landwirtschaftsbetriebes hat gezeigt, das es dort an Löschwasser mangelt. Was die Chefin und die Stadt Kalbe sagen.
20.02.2026, 18:00
Jeggeleben - Diese Bilder haben sich ins kollektive Bewusstsein der Jeggelebener gefressen: Am Donnerstag, 18. Juli 2024, ging auf dem Gelände der örtlichen Agrargenossenschaft eine neue Futtermittelhalle in Flammen auf – in unmittelbarer Nähe belegter Ställe. Die Löscharbeiten gestalteten sich damals schwierig, weil Probleme mit der Wasserversorgung existierten. Und es gibt Befürchtungen, dass es bei einem ähnlichen Szenario abermals so sein könnte – zumal inzwischen eine neue Futtermittelhalle aufgebaut und genutzt ist.