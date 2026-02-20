Ein Großbrand auf dem Areal eines Jeggelebener Landwirtschaftsbetriebes hat gezeigt, das es dort an Löschwasser mangelt. Was die Chefin und die Stadt Kalbe sagen.

Ersatz für abgebrannte Halle: Aber wie sieht es mit Löschwasser aus?

Im Juli 2024 war in Jeggeleben diese neue Futtermittelhalle abgebrannt.

Jeggeleben - Diese Bilder haben sich ins kollektive Bewusstsein der Jeggelebener gefressen: Am Donnerstag, 18. Juli 2024, ging auf dem Gelände der örtlichen Agrargenossenschaft eine neue Futtermittelhalle in Flammen auf – in unmittelbarer Nähe belegter Ställe. Die Löscharbeiten gestalteten sich damals schwierig, weil Probleme mit der Wasserversorgung existierten. Und es gibt Befürchtungen, dass es bei einem ähnlichen Szenario abermals so sein könnte – zumal inzwischen eine neue Futtermittelhalle aufgebaut und genutzt ist.