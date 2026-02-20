weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Bürgerentscheid in Wanzleben: Stadtrat ruft Einwohner zur Teilnahme an der Abstimmung auf

Am Sonntag wird in der Einheitsgemeinde Wanzleben gewählt. Bei einem Bürgerentscheid geht es um die Zukunft der Grundschule in Klein Wanzleben.

Von Christian Besecke 20.02.2026, 18:30
Die Grundschule in Klein Wanzleben steht vor der Schließung. Der Bürgerentscheid soll jetzt Klarheit bringen.
Die Grundschule in Klein Wanzleben steht vor der Schließung. Der Bürgerentscheid soll jetzt Klarheit bringen. Foto: Hagen Uhlenhaut

Klein Wanzleben/Wanzleben - Am Sonntag stimmen die Einwohner der Stadt Wanzleben-Börde über das Schicksal der Grundschule in Klein Wanzleben ab. Die Fraktionen des Stadtrats der Einheitsgemeinde rufen zur Teilnahme auf.