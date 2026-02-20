Am Sonntag wird in der Einheitsgemeinde Wanzleben gewählt. Bei einem Bürgerentscheid geht es um die Zukunft der Grundschule in Klein Wanzleben.

Bürgerentscheid in Wanzleben: Stadtrat ruft Einwohner zur Teilnahme an der Abstimmung auf

Die Grundschule in Klein Wanzleben steht vor der Schließung. Der Bürgerentscheid soll jetzt Klarheit bringen.

Klein Wanzleben/Wanzleben - Am Sonntag stimmen die Einwohner der Stadt Wanzleben-Börde über das Schicksal der Grundschule in Klein Wanzleben ab. Die Fraktionen des Stadtrats der Einheitsgemeinde rufen zur Teilnahme auf.