Jetzt einschalten
Bürgerentscheid in der Börde Bürgerentscheid in Wanzleben: Stadtrat ruft Einwohner zur Teilnahme an der Abstimmung auf
Am Sonntag wird in der Einheitsgemeinde Wanzleben gewählt. Bei einem Bürgerentscheid geht es um die Zukunft der Grundschule in Klein Wanzleben.
20.02.2026, 18:30
Klein Wanzleben/Wanzleben - Am Sonntag stimmen die Einwohner der Stadt Wanzleben-Börde über das Schicksal der Grundschule in Klein Wanzleben ab. Die Fraktionen des Stadtrats der Einheitsgemeinde rufen zur Teilnahme auf.