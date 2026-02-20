weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Verkehrshinweis Alle Zerbster Bahnübergänge werden gesperrt - Das sollte man wissen

Alle Zerbster Bahnübergänge werden gesperrt – und das kurz nacheinander. Hier die wichtigsten Infos zu den Verkehrseinschränkungen.

Von Daniela Apel 20.02.2026, 18:39
Der Bahnübergang in der Kastanienallee ist einer von drei Bahnübergangen in Zerbst, die in Kürze voll gesperrt werden.
Der Bahnübergang in der Kastanienallee ist einer von drei Bahnübergangen in Zerbst, die in Kürze voll gesperrt werden. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Eine Vollsperrung der drei Zerbster Bahnübergänge naht. Höhenunterschiede und Verschiebungen der Gleise sollen behoben werden. Während manch Technikfan das Geschehen womöglich im Bild festhält, müssen Autofahrer längere Umwege in Kauf nehmen.