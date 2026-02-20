Jetzt einschalten
Verkehrshinweis Alle Zerbster Bahnübergänge werden gesperrt - Das sollte man wissen
Alle Zerbster Bahnübergänge werden gesperrt – und das kurz nacheinander. Hier die wichtigsten Infos zu den Verkehrseinschränkungen.
20.02.2026, 18:39
Zerbst - Eine Vollsperrung der drei Zerbster Bahnübergänge naht. Höhenunterschiede und Verschiebungen der Gleise sollen behoben werden. Während manch Technikfan das Geschehen womöglich im Bild festhält, müssen Autofahrer längere Umwege in Kauf nehmen.