Thomas Rozanski blickt auf 31 Jahre Erfahrung in Sachen Hundepension und kooperiert seit 2011 mit der Stadt Staßfurt, wenn es um Fundhunde oder andere Tiere geht.

Gröninger seit 15 Jahren auch in Staßfurt ein Mann für alle Felle

Tierpflegerin Janett Bremer ist Angestellte der Tierpension Staßfurt, hier im Zwinger bei Hexe. Der Pyrenäen-Hütehund wäre zu vermitteln. Vorn Schäferhund Taylor. Im Hintergrund Luna.

Staßfurt/Gröningen. - Er wurde schon gerufen, als es in Staßfurt mal um einen entlaufenen Zirkus-Panther ging. Er hat Befähigungsnachweise für Greifvögel und auch Schlangen, darf sogar Narkosemittel verschießen, obwohl er kein Tierarzt ist. Natürlich sind das eher die Ausnahmen im Alltag von Thomas Rozanski. Aber immerhin arbeitet er im Auftrag von Kommunen in vier verschiedenen Landkreisen, neben Börde, Harz und Salzlandkreis seit kurzem auch im Raum Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld).