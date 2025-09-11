weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Elternversammlung im Gardelegener Ortsteil: Kinder „mit Tränen in den Augen": Was läuft in der Kita in Miesterhorst schief?

Monatelang gibt es Probleme in der Kita „Pusteblume“ in Miesterhorst. Dann ist sie plötzlich komplett geschlossen. In einem offenen Brief und bei einer Elternversammlung wurde jetzt Klartext gesprochen...

Von Stefanie Herrmann 11.09.2025, 17:06
Die Probleme in der Kita „Pusteblume“ führten schließlich sogar zur vorübergehenden Schließung der Einrichtung. Jetzt soll es Maßnahmen geben, um die Probleme zu lösen.
Die Probleme in der Kita „Pusteblume“ führten schließlich sogar zur vorübergehenden Schließung der Einrichtung. Jetzt soll es Maßnahmen geben, um die Probleme zu lösen. Symbolfoto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Miesterhorst - Was ist da los in der Kita „Pusteblume“ in Miesterhorst? In einem offenen Brief, in dem er eine „nicht mehr tragbare Lage“ schildert, wandte sich Daniel Sobainski an Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher, die Sozialausschuss-Vorsitzende Sandra Hietel-Heuer und die Stadträte. Am Dienstagabend gab es eine Elternversammlung, bei der nach Volksstimme-Informationen die Kita-Leitung ihren Rücktritt ankündigte.