Fehler bei Briefwahl in der Einheitsgemeinde Kalbe

Immer mehr Bürger gehen nicht selbst an die Urne, um, wie hier zu sehen, die Wahlzettel einzuwerfen, sondern sie nutzen die Briefwahl.

Kalbe - Alle, die in der Einheitsgemeinde Kalbe bereits via Briefwahl ihre Stimmen für die Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, abgegeben haben, müssen ihre Kreuze noch einmal machen. Der Grund: Die Scheine für die Wahl zum Stadtrat waren fehlerhaft und sind somit ungültig.