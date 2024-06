Musik, Wissen, Theater und mehr stehen unter anderem am 20.6.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 20. Juni 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Valentine Lambert und "Nomade" im Moritzhof

Valentine Lambert gibt am 20.6.2024 ein Konzert im Magdeburger Moritzhof. Unter dem Titel "Nomade" ist sie ab 21 Uhr im Innenhof der Einrichtung am Moritzplatz 1 zu erleben. Es handelt sich um einen Auftritt im Rahmen der französischen Tage 2024 "FRANKO.FOLIE!". Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

In einer Ankündigung heißt es: "Eine Stimme, eine Gitarre. Doch vor allem sind es eingängige, intensiv und meisterhaft vorgetragene Lieder. Innerhalb weniger Jahre hat sich Valentine Lambert ihr eigenes Folk-Repertoire erarbeitet." Ihre intimen Lieder laden zu einer Reise zwischen großen amerikanischen Musikwelten und Country-Pop-Arealen ein. Aus unterschiedlichen Inspirationsquellen geschöpft, nehmen die Melodien durch ihren sensiblen und persönlichen Ansatz Gestalt an und lassen uns die frische Luft des Reisens und der Liebe schnuppern.

Wandelkonzert mit der [hanse]Pfeyfferey im Forum Gestaltung Magdeburg

Eine Premiere, drei Bühnen, ein Ort: Das Forum Gestaltung lädt unter dem Titel "Party like it's 1524" zu einem Wandelkonzert ein. Das Stadtpfeiferinnen-Ensemble [hanse]Pfeyfferey und das Forum Gestaltung erwecken eine fast vergessene Tradition zu neuem Leben. Die Stadtpfeifer waren einst als Türmer die Verkünder guter und schlechter Nachrichten und spielten als Musiker sowohl bei klassischen Konzerten als auch zur Unterhaltung in Wirtshäusern. An diesem Abend wird das Ensemble, bestehend aus Laura Dümpelmann, Alexandra Mikheeva, Lilli Pätzold und Emily Saville, auf historischen Instrumenten diese Tradition wiederaufleben lassen.

Das Konzert findet im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt. Beginn ist um 18 Uhr.

"Atemlos durch den Park 3.0" auf der Open-Air-Bühne am Adolf-Mittag-See

Das Schlager-Musical "Atemlos durch den Park 3.0" ist die Liebeserklärung des Sommers. Im Zentrum stehen Andrea Zwerg und Rolle Petry, das Traumpaar der "letzten Überlebenden", die ihre Aktivistenherzen und -hände vereinen. Die beiden Vollblut-Veganer planen ihre Hochzeit im Sommer 2024, die selbstverständlich bio, fairtrade und klimaschützend gestaltet werden soll. Doch der Hochzeitsstress wirft Fragen auf: Werden sie ihre Umweltprinzipien beibehalten? Was wird aus der Hochzeitstorte nach Urgroßmutter Petrys Rezept? Wie viele Gäste werden eingeladen, und dürfen diese nur umweltfreundlich anreisen? Und werden prominente Gäste wie Maite, Bendler, die Roland-Brüder und Helene dabei sein?

Diese Musical-Komödie, gespickt mit den schönsten Schlager-Hits, dreht sich um die Themen Liebe, Verlust und Hochzeit. Die Aufführungen finden am Donnerstag, den 20. Juni 2024, um 20:00 Uhr und am Sonntag, den 23. Juni 2024, um 20:00 Uhr auf der Open-Air-Bühne neben dem Le Frog am Adolf-Mittag-See statt. Für Termine am 16. und 21.6. gibt es keine Tickets mehr im Vorverkauf. Veranstalter ist das Theater in der Grünen Zitadelle, wo auch der Kartenverkauf stattfindet.

Text und Regie stammen von Enrico Scheffler, die Choreografie von Estelle Céline Klein. Die Hauptrollen spielen Meike Kopka als Andrea Zwerg und Adrian Laza als Rolle Petry. Weitere Darsteller sind Ronny Große, Nicole Behnke und Enrico Scheffler, unterstützt von den Tanzstatistinnen Julia Eisfeld, Alida Sophie Kulemann und Franziska Fischer.

Lesung und Vortrag: "Man passte auf, dass man uns leiden ließ" mit Pascal Begrich in Magdeburger Stadtbibliothek

Vor 80 Jahren wurden zwei KZ-Außenlager in Magdeburg errichtet, deren Insassen für kriegswichtige industrielle Großbetriebe arbeiten mussten. In seinem Vortrag „Man passte auf, dass man uns leiden ließ“ erinnert der Historiker Pascal Begrich an die Opfer und die Verbrechen der Täter.

Veranstaltungsort für die Lesung ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Termin ist am 20.6. um 17 Uhr.

30 Jahre Weitlingschule Magdeburg

Die Gemeinschaftsschule Wilhelm Weitling in Olvenstedt lädt anlässlich ihres dreißigjährigen Bestehens zu einem großen Schulfest ein.

Das Fest findet am 20. Juni 2024 von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem Schulgelände in der St.-Josef-Straße 83 statt. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm rund um die Schule. Unter anderem gibt es Musik von der Band, einen Flohmarkt und Kinderschminken.

Soldatenalltag in Magdeburg

Am Donnerstag, den 20. Juni, um 10:00 Uhr, findet die thematische Stadtführung "Soldatenalltag in preußischen Garnisonen" unter der Leitung des Diplom-Philosophen Ingo Bringezu statt. Magdeburg war im 18. Jahrhundert die stärkste preußische Festung und beherbergte tausende Soldaten. Die Führung beleuchtet den Alltag dieser Soldaten und ihrer Angehörigen, einschließlich ihrer Ausbildung, Bewaffnung, Ernährung, Gesundheit und ihres Familienlebens.

Interessierte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/255060 anzumelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Domplatz am Denkmal Sudenburger Tor.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ steht das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ auf dem Spielplan. Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz präsentieren auf der Bühne dabei eigene sowie Beiträge von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer, um der Frage nachzugehen, was Mut heutzutage bedeutet. In einer Ankündigung heißt es: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße und erhielten später die Quittung, als sie in die BRD integriert wurden. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den’, und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst, wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

Unter der Überschrift „Kabarett ohne Tabus“ schrieb Rezensent Klaus-Peter Voigt in der Volksstimme: „Das Duo Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller zieht vom ersten Moment an alle Register seines Könnens. Beide Künstler kennen sich schon Jahrzehnte, stehen aber nun zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne. Ihr Zusammenspiel funktioniert ohne Fehl und Tadel.“

Die klassische Zweierconférence präge den Abend und gehe trotzdem neue Wege. Während Hans-Günther Pölitz er selbst bleibt und auch am Flügel sitzt, schlüpft Thomas Müller in immer neue Rollen, überrascht durch sein komödiantisches Herangehen an die ernsten Themen unserer Zeit. „Das Konzept geht auf“, so ein Fazit der Kritik zur Premiere des Kabarettstücks.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" ist noch vier Mal zu sehen: am 20. und 22. Juni jeweils um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Unerhört im Magdeburger Opernhaus

In insgesamt sechs verschiedenen Workshops widmen sich in dieser Spielzeit über drei Tage 123 Kinder und Jugendlichen der Klassenstufen 4-11 verschieden Kunst- und Theaterformen jeglicher Art und finden künstlerische Ausdrucksweisen für ihre Ideen und Gedanken. Geleitet werden die Workshops von Experten aus den Bereichen Maskenbau, Akrobatik, klassischem Kindertanz, Theaterspiel, Poetry Slam und Community Music.

Nach den drei Workshoptagen präsentieren die Teilnehmer am 20.6.24 ab 16 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 unter dem Titel "unerhört 2024" ihre Visionen in einer öffentlichen Werkschau und erleben sich selbst als Künstler auf der Bühne. Anmeldungen per E-Mail an vermittlung@theater-magdeburg.de.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann vom 2 Juni bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

Festung Mark: In Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall steigt am 20.6. die Party Metamorphosis. Von 17 bis 22 Uhr legen Eli b2b Gewagt & Maßgeschneidert und El Herb auf.

Flowerpower: Das Flower Power ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Ab 19 Uhr legen Dienstag bis Sonntag verschiedene DJs auf. Angesagt ist am 20.6. Karaoke.

Strandbar: "M2 meets Strandbar" beginnt am 20. Juni 2024 um 18:00 in der lädt die Strandbar Magdeburg am Petriförder 1. Bis 22:00 Uhr legt zu einem Afterwork Beach Event DJ tba auf.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für die Premieren von "Die Katze, die tut, was sie will" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25, für das Sommertheater im Technikmuseum des Hengstmann-Kabaretts um 20 Uhr im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 und für "Love Never Dies" vom Theater Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz. Restkarten sind gegebenenfalls noch an der Tages- beziehungsweise Abendkasse zu haben.