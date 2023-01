Feuerwehreinsatz in Kalbe: Garage und Fahrzeug stehen in Flammen

Am Park in Kalbe brannte gestern Abend eine Garage. In Flammen ging auch das in ihr stehende Fahrzeug auf. Die Feuerwehr löschte.

Kalbe - Sirenengeheul ertönte gestern kurz nach 17 Uhr in Kalbe. An der Ecke Gartenstraße/Am Park stieg eine dicke graue Rauchsäule gen Himmel auf. Lichter Feuerschein, die Rauchsäule, das Sirenensignal und die Martinshörner der anrollenden Feuerwehrfahrzeuge weckten bei vielen Kalbensern die Neugierde. Sie zogen in Richtung Am Park. Dort stand hinter dem Fahrradladen eine Garage lichterloh in Flammen.