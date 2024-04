Auf 4.500 Quadratmetern in der Kalbenser Gartensparte „Am Teufelsweg“ wachsen schon bald wieder Kartoffeln und verschiedene Gemüsesorten für die Tafel in Gardelegen.

Frisches Gemüse aus Kalbe für die Nutzer der Tafel in Gardelegen

Torsten Schiewohl, fester Mitarbeiter der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, fräst einen Acker in einem der Kalbenser Tafelgärten.

Kalbe - Was die Idee der Tafelgärten angeht, so hatte Kalbe schon zu Zeiten der Bürgerarbeit (2011 bis 2014) eine Art Vorreiterrolle inne. Doch auch in diesem Jahr ist das Projekt neu aufgelegt worden, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen.