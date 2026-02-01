Emotionaler Führungswechsel Nach schwerem Schicksalsschlag: Wehrleiter gibt sein Amt ab
Alexander Mattheis zieht sich aus der Führungsrolle zurück, um für seine Kinder da zu sein. Der Abschied bei der Feuerwehr wird zum bewegenden Moment mit stehendem Applaus.
Aktualisiert: 01.02.2026, 11:53
Gardelegen. - Am Samstagabend tritt Alexander Mattheis während der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Gardelegen nach 750 Tagen offiziell als Gardelegener Wehrleiter zurück. Das kommt nicht überraschend, aber es ist ein Abschied, der vielen nahegeht – nicht nur ihm selbst.