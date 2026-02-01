Alexander Mattheis zieht sich aus der Führungsrolle zurück, um für seine Kinder da zu sein. Der Abschied bei der Feuerwehr wird zum bewegenden Moment mit stehendem Applaus.

Nach schwerem Schicksalsschlag: Wehrleiter gibt sein Amt ab

Gardelegen. - Am Samstagabend tritt Alexander Mattheis während der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Gardelegen nach 750 Tagen offiziell als Gardelegener Wehrleiter zurück. Das kommt nicht überraschend, aber es ist ein Abschied, der vielen nahegeht – nicht nur ihm selbst.