Mit Humor, klaren Worten und Anerkennung für das Ehrenamt startet Gommern ins Jahr 2026. Landrat Steffen Burchhardt verteilte „Kopfnoten“ an Bürgermeister Jens Hünerbein und verpricht Unterstützung bei wichtigen Straßenbauprojekten.

Gommerns Neujahrsempfang mit Herz: Ein Abend Humor, Politik und Lob für das Ehrenamt

Fenja (vl.), Helene und Alienna – Schülerinnen der Europaschule Gymnasium Gommern – sorgten für die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs. Bürgermeister Hünerbein taufte die Gruppe spontan „The EGG Vocals“.

Gommern. - Wer beim Neujahrsempfang der Einheitsgemeinde Stadt Gommern am Freitagabend einen steifen Pflichttermin erwartet hatte, wurde gleich zu Beginn eines Besseren belehrt. Bürgermeister Jens Hünerbein eröffnete den Abend mit einem Augenzwinkern. „Lehnen Sie sich zurück, es warten sechs Stunden Festprogramm auf Sie.“ Der Saal lachte, die Stimmung war gesetzt.