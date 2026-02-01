Nach vier Wochen Eisbrechereinsatz ist die Osthaltung des Mittellandkanals zwischen Wolfsburg und Magdeburg komplett für die Schifffahrt gesperrt. Die Eismassen wurden zuletzt so dicht, dass Schleusen und Schiffe gefährdet sind. Rund 15 Frachter sitzen derzeit fest.

An der Haldensleber Liegestelle am Südhafen sind Schiffe durch das Eis eingeschlossen worden.

Haldensleben - Nach wochenlangem Kampf gegen massive Eisbildung auf dem Mittellandkanal ist die Schifffahrt auf der Osthaltung zwischen Wolfsburg und Magdeburg vorerst eingestellt worden, meldet Stefan Siekmann vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Haldensleben. Trotz des vierwöchigen Dauereinsatzes der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit zeitweise bis zu sechs Eisbrechern gleichzeitig auf dem Mittellandkanal nahm die Eisdicke zuletzt deutlich zu. Die Schollen hätten sich immer weiter verdichtet, teilte die Behörde mit.