Besonders in Notzeiten fanden Vieh- und Obstbaumzählungen statt. Damit war unter anderem der städtische Mitarbeiter Gottfried Bremer betraut, der auf dem Kirchturm wohnte und ein bemerkenswert-gewitzter Zeitgenosse war.

Der Mann, der über Barby wachte – und Hühner zählte

Die 2004 sanierte Turmküche 2011. Gottfried Bremer lebte mit seiner Ehefrau in der Türmerwohnung des Barbyer Marienkirchturms.

Barby. - Es ist eine Geschichte, die den Gästen immer wieder an authentischer Stelle erzählt wird, wenn Mitglieder des Kirchbauvereins über den Turm führen. Anfang des 20. Jahrhunderts war Gottfried Bremer Türmer der Marienkirche zu Barby, deren Oberstübchen zum Verantwortungsbereich der Kommune gehörte. Er war ein Kerl von bemerkenswerter Gestalt: roter Vollbart, stahlblaue Augen und ein tiefer Bass in seiner Brust.