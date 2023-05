Die OdF-Straße in Gardelegen ist seit Montag, 22. Mai, voll gesperrt. Die Anwohner können mit ihren Fahrzeugen nicht von oder zu ihren Grundstücken fahren und müssen woanders parken. Doch wo? Das ist die Frage.

Der gepflasterte Parkplatz am ehemaligen Einkaufsmarkt war entgegen anders lautender Gerüchte gestern nicht gesperrt. Nicht geparkt werden darf auf der Brachfläche rechts, die im Zuge der Bauarbeiten als Abstellfläche genutzt werden soll.

Gardelegen - Die rot-weißen Baken zeigen es an – die OdF-Straße ist für den Fahrzeugverkehr seit gestern von der Friedens- bis zur Mozartstraße komplett gesperrt, da sie in den nächsten Monaten grundhaft saniert wird. Damit verschwindet eine der letzten Schlaglochpisten in der Stadt. Ein Wunsch seit langem, der aber die Anwohner vor große Herausforderungen stellt.