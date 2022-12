Gardelegener Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Am Freitag öffnete der Gardelegener Weihnachtsmarkt seine Pforten. Noch bis zum Sonntag können Besucher Schlemmen, Shoppen, Schauen.

Gardelegen - Es weihnachtet sehr an diesem Wochenende in Gardelegen. Schon Freitagmittag öffneten die ersten Stände des Weihnachtsmarktes ihre Pforten. Mit stimmungsvollen Klängen läutete dann um 17 Uhr eine Bläsergruppe um Rüdiger Kass die offizielle Eröffnung ein. Was erwartet die Besucher?