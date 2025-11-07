Nach dem tragischen Tod von Lars Vogel steht die Zukunft der Gardelegener Braugesellschaft im Raum. Welche Pläne hat die Familie?

Garley-Bier aus Gardelegen: Wird es den Gerstensaft auch künftig geben?

Es geht weiter in Gardelegens einziger Brauerei, hier Bianka und Jens Vogel mit Brauer Fabian Rösler. Sie präsentieren das neue Winterbier, das ab der zweiten Dezember-Woche im Handel sein wird.

Gardelegen. - Es duftet süßlich nach Malz in den Räumen der Garley-Brauerei am Lindenberg – in großen Tanks bekommt das Bockbier quasi noch seinen letzten Schliff, denn am Sonnabend, 29. November, soll Bockbieranstich gefeiert werden. Und auch das Winterbier 2025 reift in den Tanks. Ab der zweiten Dezemberwoche soll das Spezialgebräu im Handel sein.