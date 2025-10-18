Fast hätten Wildschweine die doppelte Geburtstagsfeier bei der Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins (DAV) zunichte gemachte. So ist die Feier zum 35-jährigen Bestehen doch noch zu einem Erfolg geworden.

Drei Tage lang feierte die Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins im Basislager Brocken ein doppeltes Jubiläum.

Schierke. - Bis zuletzt hatte das Organisationskomitee des Deutschen Alpenvereins (DAV) zu kämpfen, um das Basislager Brocken für das Festwochenende vom 10. bis 12. Oktober herzurichten. Kurz zuvor hatten Wildschweine das vereinseigene Gelände in Schierke verwüstet. Mit vereinten Kräften und vielen Partnern wurde die dreitägige Veranstaltung zum Erfolg.