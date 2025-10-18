Eine Familie in Biere wollte mit einer Warnfigur Kinder schützen – doch Unbekannte stahlen das orangefarbene Kunststoffmännchen. In den sozialen Netzwerken kochen die Emotionen hoch. Anwohner fordern endlich mehr Schutz auf der gefährlichen L69.

„Schäm dich, du Vollidiot!“ – Diebstahl sorgt in Biere für Wut und Unverständnis

Der „StreetBuddy“ in Biere wurde gestohlen. Zurück bleibt nur der Standfuß.

Biere. - Es war gegen Donnerstagmorgen, 16. Oktober, als es auf dem Grundstück einer Familie am Hamsterweg in Biere zu einem Diebstahl kommt. Jemand hat sich an der großen Warnfigur zu schaffen gemacht. Es ist ein sogenannter „StreetBuddy“, der plötzlich fehlt. Kostenpunkt: rund 55 Euro. Am Mittwochabend stand sie noch an Ort und Stelle, doch als die Familie im Morgengrauen ihr Haus verließ, war die Figur verschwunden.