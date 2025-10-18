weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Georgien: Schönebecker auf dem Weg zur neuen Städtepartnerschaft

LIVE:
Union Sandersdorf gegen Germania Halberstadt im Livestream
Union Sandersdorf gegen Germania Halberstadt im Livestream

Georgien Schönebecker auf dem Weg zur neuen Städtepartnerschaft

Bürgermeister Dimitri Zurabishvili und Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterzeichnen im georgischen Mzcheta einen Freundschaftsvertrag. Es ist der nächste Schritt zu Partnerschaft.

Von Olaf Koch 18.10.2025, 14:02
Dawit Garedscha ist ein georgisch-orthodoxes Kloster im Osten Georgiens. Es liegt am Berg Udabno. Das älteste Kloster Georgiens steht auf der Vorschlagsliste zum Unesco-Welterbe.
Dawit Garedscha ist ein georgisch-orthodoxes Kloster im Osten Georgiens. Es liegt am Berg Udabno. Das älteste Kloster Georgiens steht auf der Vorschlagsliste zum Unesco-Welterbe. Foto: Markus Baudisch

Schönebeck/Mzcheta. - Einen „Letter of Intent“ (eine Absichtserklärung) zum Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zwischen der georgischen Stadt Mzcheta und der Stadt Schönebeck haben Bürgermeister Dimitri Zurabishvili und Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterzeichnet. Damit wurde der Stadtratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt.