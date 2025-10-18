LIVE:
Georgien Schönebecker auf dem Weg zur neuen Städtepartnerschaft
Bürgermeister Dimitri Zurabishvili und Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterzeichnen im georgischen Mzcheta einen Freundschaftsvertrag. Es ist der nächste Schritt zu Partnerschaft.
18.10.2025, 14:02
Schönebeck/Mzcheta. - Einen „Letter of Intent“ (eine Absichtserklärung) zum Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zwischen der georgischen Stadt Mzcheta und der Stadt Schönebeck haben Bürgermeister Dimitri Zurabishvili und Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterzeichnet. Damit wurde der Stadtratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt.