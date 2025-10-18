Bürgermeister Dimitri Zurabishvili und Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterzeichnen im georgischen Mzcheta einen Freundschaftsvertrag. Es ist der nächste Schritt zu Partnerschaft.

Schönebecker auf dem Weg zur neuen Städtepartnerschaft

Dawit Garedscha ist ein georgisch-orthodoxes Kloster im Osten Georgiens. Es liegt am Berg Udabno. Das älteste Kloster Georgiens steht auf der Vorschlagsliste zum Unesco-Welterbe.

Schönebeck/Mzcheta. - Einen „Letter of Intent“ (eine Absichtserklärung) zum Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zwischen der georgischen Stadt Mzcheta und der Stadt Schönebeck haben Bürgermeister Dimitri Zurabishvili und Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterzeichnet. Damit wurde der Stadtratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt.