Nach Jahren des Stillstands rückt die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Berge wieder in den Fokus der Kommunalpolitik. Der Ortschaftsrat fordert, das Projekt in die Haushaltsplanung für 2026 aufzunehmen und die zentrale Einrichtung für Vereine und Veranstaltungen langfristig zu sichern.

Geht es jetzt doch vorwärts beim Gemeinschaftshaus Berge?

Das Dorfgemeinschaftshaus Berge. Die geplante Sanierung des Gebäudes soll nun in den Haushaltsplan für das kommende Jahr aufgenommen werden.

Gardelegen/Berge - Offenbar haben Ortschaftsrat und Einwohnerschaft von Berge, Ackendorf und Laatzke genug vom Warten auf ein Wunder in Sachen Dorfgemeinschaftshaus. Der Ortschaftsrat jedenfalls will es jetzt genau wissen und hat einen Antrag an den Stadtrat formuliert, wonach die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in die Haushaltsplanung für 2026 aufgenommen wird.