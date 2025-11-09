weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Wirtschaft im Harz: Mega-Mietpark kommt endlich nach Halberstadt

Wirtschaft im Harz Mega-Mietpark kommt endlich nach Halberstadt

Es soll was ganz Neues für den Harz werden. Erst hat der Bau des Mega-Mietparks in Halberstadt sich verzögert, aber nun steht der Termin für die Eröffnung fest.

Von Thomas Kügler 09.11.2025, 10:00
Jede Menge Platz für private Schätze gibt es bald im Mietpark in Halberstadt.
Jede Menge Platz für private Schätze gibt es bald im Mietpark in Halberstadt. Foto: David Töws/Laer Gruppe

Halberstadt. - Hinter dem Projekt „Mega-Mietpark“ steht die Immobiliengruppe Laer und das Unternehmen bietet bereits in einigen Großstädten Lagerkapazitäten, Büroflächen und Werkräume zur kurzfristigen Vermietung an. Der Mega-Mietpark in Halberstadt wird das erste Objekt in einem Mittelzentrum in Sachsen-Anhalt. Der Termin für die Eröffnung steht nun fest.