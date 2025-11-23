In Jeggau hat die Dorfgemeinschaft eine umfangreiche Heckenpflanzung umgesetzt, die Klimaschutz, Artenvielfalt und Landschaftsbild verbessern soll.

Tatkräftige Aktion der Jeggauer Dorfgemeinschaft. 120 Heckenpflanzen wurden entlang des Gardelegener Weges in die Erde gesetzt.

Jeggau - Bei „bestem Pflanzwetter“ hat die Dorfgemeinschaft Jeggau eine Heckenpflanzung gestartet. Fünf Grad Celsius, schräg stehender kalter Wind und Nieselregen konnten die Helfer nicht davon abhalten, auf 50 Metern insgesamt 120 Jungpflanzen von heimischen Strauchgehölzen, wie Heckenrose, Weiß- und Sanddorn, Berberitze, Hartriegel und Haselnuss, zu setzen.