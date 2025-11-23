Naturschutzprojekt in der Altmark Gelebter Artenschutz: Wo Jeggau jetzt aufblühen soll
In Jeggau hat die Dorfgemeinschaft eine umfangreiche Heckenpflanzung umgesetzt, die Klimaschutz, Artenvielfalt und Landschaftsbild verbessern soll.
Jeggau - Bei „bestem Pflanzwetter“ hat die Dorfgemeinschaft Jeggau eine Heckenpflanzung gestartet. Fünf Grad Celsius, schräg stehender kalter Wind und Nieselregen konnten die Helfer nicht davon abhalten, auf 50 Metern insgesamt 120 Jungpflanzen von heimischen Strauchgehölzen, wie Heckenrose, Weiß- und Sanddorn, Berberitze, Hartriegel und Haselnuss, zu setzen.