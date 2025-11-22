Polizei ermittelt in Veltheim Tragödie im Harzkreis: 1.100 Puten getötet - war Futter verunreinigt?
Ein Großeinsatz im Harzkreis mit viel Tragik: Mehr als 1000 Tiere sind am Samstag in einer Putenmastanlage in Veltheim gestorben. Warum kam es zu dieser Katastrophe – und wer trägt die Verantwortung? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Aktualisiert: 23.11.2025, 11:13
Veltheim. - Katastrophenschutz sowie Ordnungs- und Veterinärbehörden sind am Samstag im Morgengrauen in Veltheim (Harzkreis) vorgefahren. Ihr Ziel war die wenige hundert Meter neben dem Fallsteindorf befindliche Putenmastanlage. Der Anlass für den Großeinsatz war ein höchst trauriger: Mehr als 1000 Puten mussten getötet werden.