Polizei ermittelt in Veltheim Tragödie im Harzkreis: 1.100 Puten getötet - war Futter verunreinigt?

Ein Großeinsatz im Harzkreis mit viel Tragik: Mehr als 1000 Tiere sind am Samstag in einer Putenmastanlage in Veltheim gestorben. Warum kam es zu dieser Katastrophe – und wer trägt die Verantwortung? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.