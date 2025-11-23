Leere Ladengeschäfte und ungenutzte Brachen ärgern viele Magdeburger. Nun startet eine neue Initiative zur Wiederbelebung solcher Flächen. Mitmachen ist gefragt.

Eine neue Initiative in Magdeburg nimmt leere Läden und Gebäude in der Stadt in den Fokus.

Magdeburg. - Leere Schaufenster, ungenutzte Gebäude und Brachflächen gibt es in Magdeburg etliche. Um diese zumindest zeitweise wieder zu beleben und so idealerweise auch eine Dauernutzung zu ermöglichen, startet jetzt eine neue Initiative.