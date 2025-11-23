weather wolkig
  4. Neue Initiative gegen Leerstand startet: Kampf gegen leere Läden und Brachflächen in Magdeburg

Leere Ladengeschäfte und ungenutzte Brachen ärgern viele Magdeburger. Nun startet eine neue Initiative zur Wiederbelebung solcher Flächen. Mitmachen ist gefragt.

Von Stefan Harter 23.11.2025, 11:00
Eine neue Initiative in Magdeburg nimmt leere Läden und Gebäude in der Stadt in den Fokus.
Magdeburg. - Leere Schaufenster, ungenutzte Gebäude und Brachflächen gibt es in Magdeburg etliche. Um diese zumindest zeitweise wieder zu beleben und so idealerweise auch eine Dauernutzung zu ermöglichen, startet jetzt eine neue Initiative.