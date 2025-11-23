Die Organisatoren des Havelberger Pferdemarktes und der Eisleber Wiesen stehen im Dialog. Dabei geht es etwa um Sicherheit, Besucherströme und Parkmöglichkeiten.

Zur Eröffnung des Pferdemarktes in Havelberg gibt es alljährlich eine Kutschenparade.

Havelberg. - Große Volksfeste wie der Havelberger Pferdemarkt stellen die Organisatoren vor immer neue Herausforderungen. Ein Thema ist dabei die Sicherheit. Das hat sich dieser Tage erst wieder bei der Vorbereitung des Weihnachtsmarktes in Magdeburg gezeigt. Der Anschlag vom 20. Dezember 2024 dort erfordert mehr Sicherheitsmaßnahmen. Für die Hansestadt bedeutete das für den Pferdemarkt in diesem Jahr einen erhöhten Aufwand für den Schutz von Besuchern und Akteuren.