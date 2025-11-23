Viele Fotos vom lustigen Wettbewerb Maskottchenrennen in Magdeburg: Großer Familienspaß auf der Eisbahn am Allee-Center in Magdeburg
Nach der Premiere 2024 war es am Samstag wieder soweit: Auf der Eisbahn am Allee-Center in Magdeburg fand die zweite Maskottchen-Weihnachts-Challenge statt. Ein Spaß mit Spiel und Wettbewerben für die ganze Familie.
Magdeburg. - vs
Knackige Temperaturen und Sonnenschein - genau die richtige Mischung für die nunmehr zweite Auflage des lustigen Maskottchen-Wettbewerbs auf der Eisbahn am Samstag (22. November 2025) neben dem Allee-Center. Das große Einkaufscenter und die Mediengruppe Mitteldeutschland, in der unter anderen die Magdeburger Volksstimme erscheint, hatten den sportlichen Spaß für die ganze Familie nach der Premiere 2024 erneut organisiert.
Die Maskottchen verschiedenster Institutionen Magdeburgs - vom Volksstimme-Biber Vobi, über Till, dem Maskottchen der SCM-Handballer, Ferdi vom Müllheizkraftwerk, den Fahrkater von marego bis hin zu den Maskottchen von Allee-Center, Sparkasse, Volksbank, Wobau, MWG, Zoo, Alex Menü und ÖSA-Versicherungen - traten in abwechslungsreichen Wettbewerben auf dem Eis an.
Die Zuschauer konnten dabei nicht nur live und gratis dabei sein. Es gab natürlich auch wiederviele lustige Spiele, bei denen die Gäste mitmachen konnten. Etwa beim Penalty-Schießen oder Eisstockschießen und mehr. Den Maskottchen-Wettbewerb gewannen die Maskottchen von marego und der Volksbank Magdeburg.
Zum Schluss der gut besuchten und gelungenen Veranstaltung gab es noch ein atemberaubendes Feuerwerk.