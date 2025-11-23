Nach der Premiere 2024 war es am Samstag wieder soweit: Auf der Eisbahn am Allee-Center in Magdeburg fand die zweite Maskottchen-Weihnachts-Challenge statt. Ein Spaß mit Spiel und Wettbewerben für die ganze Familie.

Maskottchenrennen in Magdeburg: Großer Familienspaß auf der Eisbahn am Allee-Center in Magdeburg

Auf der Eisbahn am Magdeburger Allee-Center gab es bei der Maskottchen-Weihnachts-Challenge Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Magdeburg. - vs

Knackige Temperaturen und Sonnenschein - genau die richtige Mischung für die nunmehr zweite Auflage des lustigen Maskottchen-Wettbewerbs auf der Eisbahn am Samstag (22. November 2025) neben dem Allee-Center. Das große Einkaufscenter und die Mediengruppe Mitteldeutschland, in der unter anderen die Magdeburger Volksstimme erscheint, hatten den sportlichen Spaß für die ganze Familie nach der Premiere 2024 erneut organisiert.

Die Maskottchen verschiedenster Institutionen Magdeburgs - vom Volksstimme-Biber Vobi, über Till, dem Maskottchen der SCM-Handballer, Ferdi vom Müllheizkraftwerk, den Fahrkater von marego bis hin zu den Maskottchen von Allee-Center, Sparkasse, Volksbank, Wobau, MWG, Zoo, Alex Menü und ÖSA-Versicherungen - traten in abwechslungsreichen Wettbewerben auf dem Eis an.

Die Zuschauer konnten dabei nicht nur live und gratis dabei sein. Es gab natürlich auch wiederviele lustige Spiele, bei denen die Gäste mitmachen konnten. Etwa beim Penalty-Schießen oder Eisstockschießen und mehr. Den Maskottchen-Wettbewerb gewannen die Maskottchen von marego und der Volksbank Magdeburg.

Die Maskottchen verschiedenster Institutionen aus Magdeburg waren bei der zweiten Auflage des Wettbewerbs auf der Eisbahn am Allee-Center mit dabei. Foto: Peter Gercke

Viel Spaß hatten die Kinder auch beim Eisstock-Schießen. Foto: Peter Gercke

Nicht nur live dabei, sondern mittendrin waren auch die Besucher. Foto: Peter Gercke

„Und Schwung!“ Der diesjährige Maskottchen-Wettbewerb war ein Spaß für die ganze Familie. Foto: Peter Gercke

Penalty-Schießen beim Maskottchen-Wettbewerb in Magdeburg. Foto: Peter Gercke

Volksstimme-Biber Vobi fungierte als Schiedsrichter. Foto: Peter Gercke

Kufenspaß auf der Eisbahn am Allee-Center in Magdeburg. Foto: Peter Gercke

Für die Kinder gab es jede Menge lustige Spiele mit den Maskottchen. Foto: Peter Gercke

Zum Abschluss gab es ein atemberaubendes Feuerwerk. Foto: Peter Gercke

Diese tollen Pokale gab es beim Maskottchen-Wettbewerb auf der Eisbahn, zu dem das Allee-Center Magdeburg und die Mediengruppe Mitteldeutschland eingeladen hatten. Foto: Peter Gercke

Siegerehrung bei der Maskottchen-Challenge auf der Eisbahn in Magdeburg. Foto: Peter Gercke

Zum Schluss der gut besuchten und gelungenen Veranstaltung gab es noch ein atemberaubendes Feuerwerk.