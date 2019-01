Der Transport war bei Letzlingen in die Leitplanke gerutscht. Foto: Matthias Strauss

In Letzlingen ist ein Kleintransporter in eine Leitplanke auf der B71 gerutscht. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Letzlingen (md) l In der Altmark behindert Glätte stellenweise den Verkehr. Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr Uhr rutschte auf der B71 zwischen Gardelegen und Letzlingen ein Kleintransporter in eine Leitplanke.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es immer wieder zu Staus in beide Richtungen. Auch im Salzlandkreis hatte es Freitagnacht einen Unfall aufgrund der Glätte gegeben.