Große Sicherheitsbedenken auch beim Altmarkkreis Riesen Empörung nicht nur bei Arbeitern: Glaswerk Gardelegen zieht einfach den Stecker
Auf Anweisung von Geschäftsführung und Werkleitung wurde am Montag bei BA Glass in Gardelegen das Kernstück der Produktion außer Betrieb gesetzt. Die Folgen sind unkalkulierbar. Die Belegschaft ist empört.
Aktualisiert: 01.10.2025, 10:52
Gardelegen. - Es läuft nichts mehr aus der großen Schmelzwanne der BA Glass Gardelegen. Die Belegschaft wurde am Montag in zwei Betriebsversammlungen über die Außerbetriebsetzung informiert. Und für die Mitarbeiter gibt es weitere schlechte Nachrichten...