Große Sicherheitsbedenken auch beim Altmarkkreis Riesen Empörung nicht nur bei Arbeitern: Glaswerk Gardelegen zieht einfach den Stecker

Auf Anweisung von Geschäftsführung und Werkleitung wurde am Montag bei BA Glass in Gardelegen das Kernstück der Produktion außer Betrieb gesetzt. Die Folgen sind unkalkulierbar. Die Belegschaft ist empört.

Von Cornelia Ahlfeld Aktualisiert: 01.10.2025, 10:52
So sah es aus, als der frühere Geschäftsführer Wolfram Seidensticker die ersten Tropfen aus der Schmelzwanne in Gardelegen fließen ließ. Mehr als 1.000 Grad heiß ist das flüssige Glas. Die Wanne wurde nun von jetzt auf gleich abgestellt. Fachleute sehen das äußerst kritisch. Archivfoto: Jörg Marten

Gardelegen. - Es läuft nichts mehr aus der großen Schmelzwanne der BA Glass Gardelegen. Die Belegschaft wurde am Montag in zwei Betriebsversammlungen über die Außerbetriebsetzung informiert. Und für die Mitarbeiter gibt es weitere schlechte Nachrichten...