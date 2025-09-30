So sah es aus, als der frühere Geschäftsführer Wolfram Seidensticker die ersten Tropfen aus der Schmelzwanne in Gardelegen fließen ließ. Mehr als 1.000 Grad heiß ist das flüssige Glas. Die Wanne wurde nun von jetzt auf gleich abgestellt. Fachleute sehen das äußerst kritisch.

Archivfoto: Jörg Marten