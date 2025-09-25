Die Stadt Kalbe soll in Sachen Brüchau weiterkämpfen: Auf welchen Ebenen das passieren soll und was es kosten dürfte, wurde nun im Finanz- und Sozialausschuss klar.

Grube Brüchau: Was die Stadt jetzt anstrebt und was es kostet

Am 17. August führte eine Demonstration die viele Bürger der Region zur Bohrschlammgrube Brüchau.

Kalbe/Brüchau - Was die aktuellen (und inzwischen auch genehmigten) Pläne für die Bohrschlammgrube Brüchau betrifft, hat der Stadtrat von Kalbe eine klare Meinung. Und die zieht nun auch rechtliche Schritte nach sich, wie während der jüngsten Sitzung des Finanz- und Sozialausschusses deutlich gemacht wurde.