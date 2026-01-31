Ein 20-jähriger Mann aus Gardelegen musste sich vor dem Amtsgericht wegen der Veröffentlichung eines verbotenen Symbols in sozialen Netzwerken verantworten. Doch es wartete noch eine weitere Überraschung auf ihn.

Gardelegen. - Soziale Medien sind Fluch und Segen zugleich. Zwar ist der Zugang zu Informationen heute schneller und einfacher, gleichzeitig besteht aber die Gefahr, Inhalte zu teilen, die nicht öffentlich verbreitet gehören oder gar verboten sind. Ein genau solcher Fall beschäftigte jetzt das Amtsgericht Gardelegen. Doch es sollte nicht nur bei einem bleiben.