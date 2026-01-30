Neue Firma in Stiege Mit nur 21 Jahren selbstständig: Junger Malermeister aus dem Harz startet eigenen Betrieb
Mit gerade einmal 21 Jahren wagt Robin Bührig aus Stiege (Harz) den Sprung in die Selbstständigkeit. Der junge Malermeister eröffnet seine eigene Firma. Warum er diesen Schritt geht und welche familiäre Geschichte dahintersteckt.
Aktualisiert: 31.01.2026, 10:35
Stiege. - Es ist ein mutiger Schritt. Einer, auf den er gespannt, aber auch etwas aufgeregt ist: Als Maler- und Lackierermeister macht sich Robin Bührig in Stiege selbstständig. Und das mit erst 21 Jahren.