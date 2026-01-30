Mit gerade einmal 21 Jahren wagt Robin Bührig aus Stiege (Harz) den Sprung in die Selbstständigkeit. Der junge Malermeister eröffnet seine eigene Firma. Warum er diesen Schritt geht und welche familiäre Geschichte dahintersteckt.

Mit nur 21 Jahren selbstständig: Junger Malermeister aus dem Harz startet eigenen Betrieb

Malermeister Robin Bührig aus Stiege macht sich mit einem eigenen Betrieb in dem Oberharz-Ort ab Februar 2026 selbstständig.

Stiege. - Es ist ein mutiger Schritt. Einer, auf den er gespannt, aber auch etwas aufgeregt ist: Als Maler- und Lackierermeister macht sich Robin Bührig in Stiege selbstständig. Und das mit erst 21 Jahren.