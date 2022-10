Versteigerung Hammermäßige Schnäppchenjagd in Gardelegen

Nach etwas verhaltenem Start sauste der Aktionshammer bei der Fundsachenversteigerung der Gardelegener Stadtverwaltung am Ende doch bei fast jedem Angebot nach unten. So mancher Preis schaukelte sich bei Bietergefechten auch so richtig hoch.