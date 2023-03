Kalbe - „Wir sind heute Abend ein reiner Mädelsabend“, begrüßte Andrea Müller am Frauentag die 40 Damen im Café Friedenseck in Kalbe. Der Kultur- und Heimatverein lud die weiblichen Mitglieder zu einer Frauentagsfeier ein. Niclas Ramdohr vom Theater der Altmark war zu Gast. Der musikalische Direktor des Theaters ist Komponist, Schauspieler, Pianist und Musikproduzent. In Kalbe spielte er das Soloprogramm „Ein Begleiter packt aus“, welches er selbst geschrieben hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.