Mieste/Breiteiche/VS. - Am Dienstagvormittag wurde bei Mieste-Breiteiche ein herrenloses Pony aufgegriffen. Es handelt sich um eine Fuchsstute mit einem Stockmaß von 1,15 Meter. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich beim Ordnungsamt der Hansestadt Gardelegen unter 03907 716-140 oder per Mail unter ordnungsamt@gardelegen.de zu melden. Das Pony wurde vorübergehend in Obhut genommen.