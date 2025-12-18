Ab 1. Februar geht der Regionalbereichsbeamte Henry Rosner in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es schon jetzt. Der gebürtige Gardelegener kam auf Umwegen zur Polizei.

„Ich habe angefangen, auf die Stelle zu geiern“ - Das ist der neuer Regionalbereichsbeamter in Gardelegen

Henry Rosner (links) übergibt am 1. Februar die Position des Regionalbereichsbeamten an Sebastian Schulz (rechts).

Gardelegen. - Wenn Sebastian Schulz durch Gardelegen geht, ist er kein Unbekannter. „Hier bin ich groß geworden“, sagt der 36-Jährige. Ab 1. Februar wird er als Regionalbereichsbeamter offizieller Ansprechpartner der Polizei für die Region sein. Und tritt die Nachfolge von Henry Rosner an. Nach 43 Dienstjahren geht er in den Ruhestand.