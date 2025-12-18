Kneipen und Gaststätten auf dem Land haben es nicht leicht. Conny Hesse von der Röderhofer Jagdhütte sieht hier dringenden Handlungsbedarf seitens der Regierung - und hat deshalb einen Brief an den Bundestag geschrieben.

Gastronomin aus dem Huy schlägt Alarm: Brandbrief für Senkung der Mehrwertsteuer

Conny Hesse und ihre Mutter Melanie Buchholz betreiben seit 30 Jahren die Jagdhütte am Röderhofer Teich.

Röderhof. - „Wir sind einfach am Limit“, sagt Conny Hesse, die gemeinsam mit ihrem Mann Rüdiger und ihrer Mutter Melanie Buchholz die Jagdhütte in Röderhof betreibt. Und das seit inzwischen gut 30 Jahren, als Familienbetrieb. Aus der Not heraus hat sie einen offenen Brief an den Bundestag geschrieben.