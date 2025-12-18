Liveticker
Gastronomie im Harz Gastronomin aus dem Huy schlägt Alarm: Brandbrief für Senkung der Mehrwertsteuer
Kneipen und Gaststätten auf dem Land haben es nicht leicht. Conny Hesse von der Röderhofer Jagdhütte sieht hier dringenden Handlungsbedarf seitens der Regierung - und hat deshalb einen Brief an den Bundestag geschrieben.
18.12.2025, 10:15
Röderhof. - „Wir sind einfach am Limit“, sagt Conny Hesse, die gemeinsam mit ihrem Mann Rüdiger und ihrer Mutter Melanie Buchholz die Jagdhütte in Röderhof betreibt. Und das seit inzwischen gut 30 Jahren, als Familienbetrieb. Aus der Not heraus hat sie einen offenen Brief an den Bundestag geschrieben.