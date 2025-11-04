Unternehmen schließt die Tore Im Gardelegener Glaswerk gehen die Lichter aus
Nach Jahrzehnten der Produktion ist das Glaswerk Geschichte. Was haben die Verhandlungen des Betriebsrats mit der Geschäftsführung für die Belegschaft gebracht?
04.11.2025, 18:00
Gardelegen. - In der BA Glass Gardelegen gehen nun endgültig die Lichter aus. Nachdem am 29. September das Kernstück der Glasproduktion außer Betrieb gesetzt wurde – für die große Schmelzwanne wurde damals quasi der Stecker gezogen – geht es nun Schlag auf Schlag weiter.