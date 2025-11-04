weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Unternehmen schließt die Tore: Im Gardelegener Glaswerk gehen die Lichter aus

Nach Jahrzehnten der Produktion ist das Glaswerk Geschichte. Was haben die Verhandlungen des Betriebsrats mit der Geschäftsführung für die Belegschaft gebracht?

Von Cornelia Ahlfeld 04.11.2025, 18:00
Geschlossen: Die BA Glass in Gardelegen wird leer geräumt.
Geschlossen: Die BA Glass in Gardelegen wird leer geräumt. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - In der BA Glass Gardelegen gehen nun endgültig die Lichter aus. Nachdem am 29. September das Kernstück der Glasproduktion außer Betrieb gesetzt wurde – für die große Schmelzwanne wurde damals quasi der Stecker gezogen – geht es nun Schlag auf Schlag weiter.