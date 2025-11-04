Nach Jahrzehnten der Produktion ist das Glaswerk Geschichte. Was haben die Verhandlungen des Betriebsrats mit der Geschäftsführung für die Belegschaft gebracht?

Im Gardelegener Glaswerk gehen die Lichter aus

Gardelegen. - In der BA Glass Gardelegen gehen nun endgültig die Lichter aus. Nachdem am 29. September das Kernstück der Glasproduktion außer Betrieb gesetzt wurde – für die große Schmelzwanne wurde damals quasi der Stecker gezogen – geht es nun Schlag auf Schlag weiter.