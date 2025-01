Wer mit einem kranken Kind oder Jugendlichen die Praxis im Gardelegener Altmark-Klinikum in den nächsten Tagen aufsuchen will, muss sich auf Veränderungen einstellen.

Der Anbau am Altmark-Klinikum in Gardelegen wird jetzt schrittweise bezogen. Foto: Altmark-Klinikum

Gardelegen/VS. - Ab Freitag, 10. Januar, wird die Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in den neuen, modernen Räumlichkeiten in der obersten Etage des Neubaus im Hauptgebäude des Altmark-Klinikums Gardelegen zu finden sein. Der Zugang erfolgt über die Metalltreppe auf der linken Seite. Der barrierefreie Zugang ist zudem mit einem extra angebauten Fahrstuhl möglich.

Wegen dieses Umzugs kommt es zu einigen Änderungen im Praxisbetrieb. Am 7. Januar findet die Sprechstunde noch in den bisherigen Praxisräumen des Fachärztlichen Zentrums statt. Am 8. und 9. Januar bleibt die Praxis dann aber geschlossen, um den Umzug vorzubereiten und durchzuführen. Ab dem 10. Januar wird sie in den neuen Räumlichkeiten wieder geöffnet, teilt Ivonne Bolle, Pressesprecherin der Verwaltung, mit.

Bereits im Spätsommer war nach rund sechs Jahren Bauzeit die erste interdisziplinäre Station in den modernen Anbau des Altmark-Klinikums eingezogen. Nach den Fachbereichen Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe wird nun also die Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin folgen.

Baubeginn für das Projekt war bereits Ende September 2018 – zunächst als Mutter-Kind-Zentrum vorgesehen, unter anderem mit einer Kinderklinik, der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Mit dem Wegfall der stationären Kinder- und Jugendmedizin war eine Neuausrichtung des Investitionsvorhabens auf flexiblere und interdisziplinäre Nutzungsmöglichkeiten verbunden.

Weitere Informationen zu den Leistungen und Öffnungszeiten der Praxis sind auf der Website des Altmark-Klinikums unter www.altmark-klinikum.de/fachaerztliche-zentren/fachaerztliches-zentrum-in-gardelegen zu finden. Die Praxis ist zudem erreichbar unter der Telefonnummer 03907/79 13 48 oder per E-Mail an mvz.paed@altmark-klinikum.de.