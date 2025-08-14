Agri-PV-Anlagen sind in Deutschland noch relativ neu. Eine solche Anlage in Partnerschaft mit einem Landwirt soll in Mieste realisiert werden. Wie das funktionieren soll, hat ein Unternehmen jetzt in Gardelegen vorgestellt.

In Mieste grasen Weidetiere unter Solarmodulen - Rinderzucht mit Stromerzeugung und Bürgersparen?

Ein Schaf grast unter einer Agri-PV-Anlage. Eine solche Anlage soll bei Mieste entstehen.

Mieste - 2,10 Meter hohe Solarmodule, aufgebaut in einem Reihenabstand von drei Metern, und darunter grasen Kühe im Schatten – diese idyllische Kombination zwischen Weidetierhaltung und Photovoltaikfreiflächenanlagen (PV) wird als Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV) bezeichnet, quasi eine Mischnutzung von Landwirtschaft und Industrie. Und die soll erstmals in dieser Form auf einem Areal nordwestlich von Mieste realisiert werden.