Das Ehepaar Kühnel, das in Kalbe das Unordnungsamt betreibt, plant für Teenager einen „unheimlich coolen Clubabend“, wie es ihn so schon lange nicht mehr gab.

Nicole und Marko Kühnel planen ein neues Angebot für Teenager, Denn so etwas fehlt in Kalbe.

Kalbe - „Der unheimlich coole Clubabend“: So ist ein Angebot überschrieben, das am Freitag, 27. Juni, erstmals im Kalbenser Unordnungsamt aufgelegt werden soll und das sich ausschließlich an Jugendliche richtet. Für die ist nämlich in der Region nichts los. Jedenfalls nicht abends.