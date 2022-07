Kalbe: Sommercampus mit Grüßen von Claudia Roth eröffnet

Zum zehnten Mal kommen Künstler aus aller Welt nach Kalbe, um dort beim Sommercampus sich in ihrer Kreativität inspirieren zu lassen. Grußworte zu diesem Jahrestag gab es per Videobotschaft auch aus dem Bundestag.

Kalbe - Was sind ländliche Räume? Sind es idyllische Dörfer oder eher Orte ohne Perspektive? Oder gar Orte, an denen Aussteiger alternative Lebensmöglichkeiten finden? Diese Frage stellte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), den Gästen der Eröffnung des zehnten Internationalen Sommercampus’ in Kalbe in ihrer Videobotschaft.