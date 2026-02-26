Das Jävenitzer Kartoffel-Center wird weitergeführt. Unternehmensgründer Friedhelm Matthies übergibt das Zepter an die junge Generation. Und die erzählt, was es mit der roten Laura auf sich hat.

Generationswechsel im Kartoffel-Center Jävenitz: Friedhelm Matthies (von rechts) hat den Landhandel an seinen Sohn Christian und dessen Partner Thomas Füchsl übergeben. Das Unternehmen firmiert jetzt unter Landhandel Jävenitz Matthies & Füchsl GbR.

Jävenitz. - Eine Leidenschaft für Kartoffeln? Doch, die gibt es. Zumindest bei Friedhelm Matthies aus Jävenitz. Die Augen strahlen, wenn er von den Erdäpfeln spricht, von den Unterschieden, Besonderheiten – Expertenwissen eben. Kein Wunder, hat der studierte Landwirt doch seit 39 Jahren mit Kartoffeln zu tun. Nicht im Anbau, sondern in der Lagerung, Bearbeitung und Vermarktung im Jävenitzer Kartoffel-Center. 66 Jahre alt, will er sich nun so langsam in den Ruhestand verabschieden. Und das wird ihm nicht ganz so schwer fallen, denn er weiß sein „Kartoffel-Kind“ in guten Händen.