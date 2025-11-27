Der „Verkehrte Adventskalender“ ist ein spezielles Angebot in Magdeburg zur Vorweihnachtszeit. Warum die Türchen vielen Menschen eine Freude machen.

Der „Verkehrter Adventskalender“ hat in der Vorweihnachtszeit in Magdeburg bereits Tradition. Auch 2025 werden seine Türen geöffnet.

Magdeburg. - Am 1. Dezember wird auch überall in Magdeburg das erste Türchen an den Adventskalendern geöffnet. Üblicherweise wird dann dort etwas herausgenommen. Doch gibt es in der Elbestadt einen Kalender, in den täglich Dinge hineingelegt werden.