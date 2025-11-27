Spenden in der Weihnachtszeit Magdeburgs ganz besonderer Adventskalender öffnet Türen und Herzen
Der „Verkehrte Adventskalender“ ist ein spezielles Angebot in Magdeburg zur Vorweihnachtszeit. Warum die Türchen vielen Menschen eine Freude machen.
27.11.2025, 06:20
Magdeburg. - Am 1. Dezember wird auch überall in Magdeburg das erste Türchen an den Adventskalendern geöffnet. Üblicherweise wird dann dort etwas herausgenommen. Doch gibt es in der Elbestadt einen Kalender, in den täglich Dinge hineingelegt werden.