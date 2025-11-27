weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spenden in der Weihnachtszeit: Magdeburgs ganz besonderer Adventskalender öffnet Türen und Herzen

Der „Verkehrte Adventskalender“ ist ein spezielles Angebot in Magdeburg zur Vorweihnachtszeit. Warum die Türchen vielen Menschen eine Freude machen.

Von Stefan Harter 27.11.2025, 06:20
Der „Verkehrter Adventskalender“ hat in der Vorweihnachtszeit in Magdeburg bereits Tradition. Auch 2025 werden seine Türen geöffnet.
Der „Verkehrter Adventskalender“ hat in der Vorweihnachtszeit in Magdeburg bereits Tradition. Auch 2025 werden seine Türen geöffnet. Foto: MWG-Stiftung

Magdeburg. - Am 1. Dezember wird auch überall in Magdeburg das erste Türchen an den Adventskalendern geöffnet. Üblicherweise wird dann dort etwas herausgenommen. Doch gibt es in der Elbestadt einen Kalender, in den täglich Dinge hineingelegt werden.