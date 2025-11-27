Eltern sollen besser Bescheid wissen, wann die Kinderbetreuung in Gardelegen in Gefahr ist. Kritische Punkte sind die Auswahl nach Relevanz der Berufstätigkeit der Eltern bei Notgruppen und die Verschiebung der Eingewöhnung.

Kinderbetreuung und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bekommen, ist ein Problem - nicht nur in Sachsen-Anhalt.

Gardelegen. - In letzter Zeit kam es in Gardelegener Kindertagesstätten vermehrt zu verkürzten Öffnungszeiten und sogar zeitweisen Schließungen. Eltern machten ihrem Ärger darüber auch öffentlich Luft. In der Verwaltung wurden nun individuelle Notfallpläne erarbeitet, die künftig regeln sollen, wie trotz personeller Engpässe die Betreuung gewährleistet werden kann. Vorgestellt wurden diese Pläne im Sozialausschuss.