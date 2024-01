Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Deutliche Worte richtete Richter Axel Bormann am Donnerstag in seiner Urteilsbegründung an einen Mann aus der Einheitsgemeinde Gardelegen, der wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte nach Paragraph 184b Strafgesetzbuch verurteilt wurde. „Was Sie gemacht haben, finde ich persönlich äußerst verwerflich, äußerst widerlich, nicht nachzuvollziehen“, erklärte Bormann, der gemeinsam mit seinen beiden Schöffinnen die von der Staatsanwältin geforderte Strafe auch noch verschärfte.