Altmarkkreis Salzwedel legt sich fest Trotz Antifa-Protest: Entscheidung zu „AfD-Sommerfest“ in Roxförde
Ein Machtwort von Landrat Steve Kanitz hatte das linke Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ gefordert. Das gab es jetzt. Wie der Altmarkkreis Salzwedel die Feier von AfD-Kreischef Sebastian Koch in Roxförde einstuft und welche Folgen das hat...
20.08.2025, 16:53
Roxförde. - Das „Machtwort“ von Landrat Steve Kanitz (SPD), welches das Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ bezüglich einer von den Antifaschisten als „Sommerfest der AfD“ bezeichneten Veranstaltung in Roxförde gefordert hat, ist gesprochen. Das Bündnis wirft Angestellten des Altmarkkreises vor, geltendes Recht zugunsten der AfD zu beugen. Die Entscheidung des Kreises fällt allerdings anders aus, als vielleicht erwartet.