Ein Machtwort von Landrat Steve Kanitz hatte das linke Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ gefordert. Das gab es jetzt. Wie der Altmarkkreis Salzwedel die Feier von AfD-Kreischef Sebastian Koch in Roxförde einstuft und welche Folgen das hat...

Am Sonnabend will das Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ wieder „gegen das Sommerfest der AfD“ demonstrieren, das vom Kreis aber nicht als solches eingestuft wird.

Roxförde. - Das „Machtwort“ von Landrat Steve Kanitz (SPD), welches das Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ bezüglich einer von den Antifaschisten als „Sommerfest der AfD“ bezeichneten Veranstaltung in Roxförde gefordert hat, ist gesprochen. Das Bündnis wirft Angestellten des Altmarkkreises vor, geltendes Recht zugunsten der AfD zu beugen. Die Entscheidung des Kreises fällt allerdings anders aus, als vielleicht erwartet.