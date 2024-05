Im Storchennest in Schenkenhorst gibt es bereits jetzt im Mai vier Jungtiere.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - „Wir haben seit dem Beginn der Erfassung im Jahr 1981 noch nie so viele besetzte Horste mit so vielen Eiern gezählt“ wie diesmal, so der Kreisnaturschutzbeauftragte Michael Arens aus Vienau.